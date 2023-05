De Laurentiis a Che tempo che fa: “Spalletti mi ha chiesto un anno sabbatico, mi ha dato tanto e lo ringrazio”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Che tempo che fa’.

Solo lei dava il Napoli favorito: “Mi sono trovato in una conferenza stampa ai primi di giugno, siccome avevamo mandato via tanti giocatori ritenuti importanti, per me avevano finito il loro ciclo a Napoli, allora dei giornalisti mi chiesero cosa pensavo di fare ed io risposi di vincere lo scudetto. Ci fu lo sgomento totale, compreso quello di Spalletti che non sapeva chi avremmo acquistato. Gli allenatori si dividono in coloro che vogliono fare il mercato e in coloro che allenano. Spalletti è una grandissima persona, un grandissimo allenatore, ha fatto crescere una materia straordinaria che noi gli abbiamo dato.

Spalletti resta? E’ un uomo libero, quindi dopo 50 anni di cinema e tante esclusive quando qualcuno dice di aver fatto il massimo, si è concluso un ciclo della vita e di volere un anno sabbatico, non puoi opporti. Devi essere sempre generoso nella vita. Lui ha dato, io lo ringrazio ed è giusto che lui continui quello che ama fare. Ci ha dato tanto e lo ringrazio”

Comprerete un calciatore giapponese? “E’ quello che stiamo facendo, mentre venivo qua mi ha chiamato un mio amico giapponese dicendomi che mi manderà le bozze del contratto per farmi da scouting in Giappone”.

