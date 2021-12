Equilibrio ritrovato per il Napoli tra sfide in casa ed in trasferta in campionato

Si è chiuso il girone di andata di questa Serie A 2021/22 per il Napoli. Vediamo il bilancio tra partite in casa ed in trasferta degli azzurri.

Un bilancio che vede il Napoli aver conquistato più punti in trasferta rispetto alle partite in casa, ma quello che conta è che in questo in girone di andata ha tenuto il passo di chi vuole rimanere in testa alla classifica. Alla fine del girone di andata il conto recita così: 13 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte con un totale di 39 punti in classifica che fanno sì che gli azzurri siano al terzo posto in classifica.

Poca differenza tra casa e trasferta, ma un problema riemerge dall’ombra

Tra le partite disputate in casa e quelle in trasferta, quello che risalta subito all’occhio, è che c’è una leggera differenza di risultati. In casa, il Napoli ha totalizzato 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte e, soprattutto in quella contro l’Atalanta, la squadra non ha sfigurato tenendo conto delle tantissime assenze. La media in casa recita un totale di 1,90 punti a partita con 17 gol segnati e 7 subiti.

Sicuramente, soprattutto con le ultime due sconfitte contro Empoli e Spezia, quello che è riemerso è un problema cronico del Napoli: quello di non riuscire a portare a casa punti importanti contro le piccole. Lo stesso Ghoulam, in mixed zone dopo la sfida contro lo Spezia, ne ha parlato.

Per quanto riguarda le partite giocate fuori casa, il bilancio è di 6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta (contro l’Inter, prima in classifica). Qui la media è di 2 punti a partita, con 18 gol segnati e 7 subiti. Basandoci sui meri numeri, quindi, si può vedere come il cammino del Napoli in questo girone di andata sia stato da squadra che vuole rimanere nei primi posti in classifica.

Un equilibrio ritrovato per gli azzurri, che negli anni scorsi hanno mostrato alti e bassi nel rendimento tra partite in casa ed in trasferta. Spalletti è riuscito a far ritrovare continuità di risultati alla squadra e, in vista del girone di ritorno, questa è una grande notizia. La sosta, comunque, aiuterà a riflettere sulle tre sconfitte di fila arrivate al Maradona.

Comments

comments