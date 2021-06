Eriksen, la conferenza della Danimarca: “Non sappiamo ancora il perché del malore”

L’allenatore della Danimarca, Kasper Hjulmand, e il medico della nazionale danese, Morten Boesen, hanno fatto il punto sulle condizioni di Eriksen dopo il malore avuto ieri.

Boesen: “Christian sta bene, gli esami a cui è stato sottoposto fin qui hanno dato esito normale. Non abbiamo ancora una spiegazione sul perché è accaduto tutto questo e al momento non so rispondere a questa domanda. Ci sono stati quattro psicologi nell’hotel con la squadra tutta la notte. Abbiamo fatto de gruppi di aiuto, tutti hanno potuto esprimere i propri sentimenti. Questa mattina questi professionisti sono tornati in albergo, i giocatori hanno potuto beneficiare di un aiuto medico: apprezziamo molto l’aiuto arrivato da fuori.

Hjulmand: “Christian ha detto che non ricorda molto, era preoccupato lui per noi e per la sua famiglia. Nelle parole che ci ha detto è emersa tutta la sua generosità e tutta la sua grandezza come persona. A lui piacerebbe che noi giocassimo, è stato bello vederlo sorridere. Non saremmo dovuti tornare in campo. Penso abbiamo sbagliato a mettere i nostri calciatori di fronte alla possibilità di proseguire la partita o di fermarsi definitivamente. Erano in condizioni di forte stress e a conoscenza delle condizioni del compagno. Sono orgoglioso della mia squadra, ieri abbiamo avuto prova di come alla base del calcio vi siano spirito di squadra, solidarietà e amore. Il segnale che è arrivato dal campo e dalle tribune è stato molto forte. Speriamo da domani di tornare alla normalità. Cercheremo di fare del nostro meglio per onorare la competizione e ho la sensazione che ci riusciremo.”

Comments

comments