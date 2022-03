Errore Donnarumma , Zoff: “Che senso ha fare una serie di passaggi in orizzontale per poi tornare dal portiere e metterlo in difficoltà?”

Dino Zoff è l’unico calciatore italiano che finora con l’Italia ha vinto sia gli Europei (1968) che il Mondiale (1982).

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport Dino Zoff ha difeso Gigi Donnarumma che con il suo errore nella gara con il Real Madrid ha portato all’eliminazione del PSG ngli ottavi di Champions League.

“Non credo che ne risentirà, saprà riprendersi in fretta.

Quello è un errore concettuale, più che del portiere. Nel senso che non si mette in difficoltà l’estremo difensore concerti passaggi. E Donnarumma l’errore che ha commesso è stato quello di non buttar via il pallone lontano dalla zona pericolosa. Questo è il suo errore, che non mi pare il più grave, rispetto ad altri compiuti da tutta la squadra.

Costruzione dal basso? Lasciamo perdere, altrimenti poi dicono che sono Matusalemme. Ma che senso ha fare una

serie di passaggi in orizzontale per poi tornare dal portiere e metterlo in difficoltà? Si corrono rischi eccessivi e comunque non deve correrli il portiere nei pressi della propria area piccola.

Io di un portiere voglio sentir dire che è bravo perché para bene. Poi un portiere può essere forte “anche” con i

piedi. Ma in quell’anche c’è tutta la differenza del mondo sulla primarietà del ruolo”.

