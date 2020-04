Esame di maturità: conferenza personale e in presenza

Nel corso della conferenza stampa tenuta ieri il premier Conte ha parlato anche dei provvedimenti per la scuola.

Oltre alla riapertura delle scuole prevista non prima di settembre e il bando entro la fine dell’anno per assumere 24 mila docenti precari e 36 mila nuovi docenti, il premier ha parlato anche dell’same di maturità.

Conte ha sottolineato che il ministro Azzolina, insieme ai tecnici del ministero e del comitato tecnico-scientifico, sta predisponendo tutte le misure necessarie per consentire il corretto svolgimento degli esami di maturità secondo le modalità individuate dall’esecutivo: in conferenza personale e in presenza.

