Esame-farsa Suarez: direttore dell’Università sospeso per 8 mesi

Il Corriere dell’Umbria riporta gli ultimi aggiornamenti relativi al caso dell’esame-farsa di Suarez; in particolare, si parla del direttore dell’Università di Perugia.

Il direttore Olivieri, infatti, sarà sospeso per otto mesi o, per meglio dire, rimane sospeso per questo lasso di tempo. Nella giornata di ieri il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dall’avvocato di Olivieri con questa motivazione:

“Deve essere limitata la possibilità di comunicare con i sottoposti e comunque con le altre persone informate sui fatti che potrebbero sentirne l’influenza, onde evitare che possa essere condizionata la genuinità delle loro deposizioni.“

