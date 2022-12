Esclusiva – Albarella: “Campionato italiano non abituato ad uno stop così. L’esperienza di Spalletti è una freccia in più nell’arco degli azzurri”

Vorrei partire da una delle sorprese di questo Mondiale, il Giappone. Realtà che lei ha avuto modo di vivere da vicino. È rimasto sorpreso da questo exploit?

“Faccio sempre fatica a parlare del Giappone perché è stata un’esperienza che mi ha segnato sia a livello professionale che di vita. La loro cultura, la loro disponibilità, la loro voglia sempre di apprendere e di crescere mi sono rimaste dentro. Non sono stato assolutamente sorpreso del loro exploit, anzi, a quel punto, con un po’ più di fortuna, potevano scrivere la storia ed esorcizzare la “maledizione della quinta partita al mondiale”. Dopo anni di crescita, prima tecnica e poi tecnico- tattica, oggi il Giappone non è più una sorpresa a livello mondiale, ma il frutto di programmazione, investimenti e di lavoro certosino. Sono anni che i giocatori giapponesi giocano nei principali campionati europei e in particolare in Bundesliga. A mio parere, in Qatar 22, si sono presentati con la squadra più forte della propria storia per qualità ed esperienza internazionale. Sono riusciti ad esprimere piani gara con una grande resilienza sapendo soffrire di squadra.”

A proposito di sorprese, ma non per lei che l’aveva previsto. Come giudica il fenomeno Marocco in questo Mondiale?

“Sbagliamo se consideriamo arretrati i Paesi che per la loro storia sportiva non sono tra le prime al mondo: il calcio come la vita corre e il Marocco ne è una prova. Nel mio girovagare il mondo, nel 2019, fui invitato dalla Federcalcio marocchina a tenere una conferenza per gli allenatori presso il centro federale dell’Accademia Mohammed VI a Salé. Una struttura all’avanguardia, voluta e finanziata dalla casa reale, con un’area medica riconosciuta come centro d’eccellenza dalla Fifa e con una sportiva e di meeting di primissimo livello. Capii subito che c’era un’importante base e che presto il Marocco avrebbe raggiunto elevati livelli. Quei tecnici avevano voglia di conoscere e apprendere. D’altra parte, l’attuale ct Regragui ha vinto la Champions africana con il Wydad Casablanca prima di accettare la guida della nazionale, a conferma del grado di preparazione.

Dal punto di vista qualitativo, quando hai in rosa 4 giocatori di valore assoluto come il portiere Bounou, Hachimi, Mazraoi e Ziyech,, coadiuvati da tanti buoni giocatori titolari nei massimi campionati europei, nulla ti è precluso.

Poi vi sono fattori extra tecnici, come lo spirito di corpo che si è creato nello spogliatoio. C’è una chimica speciale grazie alla presenza in panchina di un marocchino, che ha sostituito lo slavo Halilhodzic, esonerato nonostante avesse centrato la qualificazione al Mondiale. C’è, una forza morale oltre che tecnica perché Il Marocco è una squadra particolare, con 14 giocatori su 26 che non sono nati in questo Paese. Figli di immigrati, sono rimasti fedeli alle loro origini e hanno scelto di indossare questa maglia. Hanno potuto reciprocamente scambiarsi informazioni grazie alle esperienze maturate in altri Paesi e vi è stata complessivamente una crescita culturale e sportiva.”

Argentina-Francia in finale, chi è la favorita?

“Vedo la Francia favorita, anche se l’Argentina, con le giocate di Messi e lo spirito al limite dell’agonismo sportivo che ha fatto vedere in questa competizione, è l’unica squadra che può davvero mettere in difficoltà i campioni uscenti.