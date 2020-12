ESCLUSIVA – Qui Cagliari, le ultime da dietro le quinte della squadra di Di Francesco

Cagliari-Napoli aprirà il 2021. Come ci arrivano i sardi? Lo abbiamo chiesto al collega Francesco Aresu di Centotrentuno.com.

A seguire le parole di Francesco Aresu:

“Situazione squadra: l’infortunio di Rog crea non pochi problemi a Di Francesco, che ovviamente non potrà contare su Nainggolan nella sfida di domenica. Il candidato ideale per la sostituzione del croato è Oliva, con Caligara in second’ordine.

Dubbi sul modulo: a mio parere con l’arrivo di Radja si punterà stabilmente sul 3-5-2, con Marin e Nández al centro, Zappa e Lykogiannis esterni a tutta fascia, quindi ci sta che già da domenica provi quel modulo, con Oliva nei tre centrali.

Per il resto spazio alla difesa a 3 (Walukiewicz, Ceppitelli, Godin) e alla coppia Simeone-Joao Pedro in attacco. L’ambiente è passato in poche ore dalla “depressione” per il ko di Rog all’eccitazione dovuta al ritorno di Nainggolan, ma sul mercato il Cagliari dovrà fare qualcos’altro e qui lo sanno tutti: tifosi, media, società.“

