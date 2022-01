eSerie A 2022: la vincitrice dell’edizione femminile, Hevnokat, sarà Special Guest

Hevnokat, che ha vinto l’edizione femminile della eSerie A 2021, ha annunciato che farà parte dell’edizione 2022 del torneo eSport maschile.

Elena Coriale, questo il suo vero nome, ha annunciato, via social, che sarà la Special Guest dell’edizione di quest’anno della eSerie A. Queste le sue parole:

“Finalmente posso dirvelo! In questo periodo inizierà per me una nuova ed emozionante avventura come Special Guest del campionato eSports della Serie A. Grazie agli organizzatori per questa bellissima opportunità, e ai miei manager di Pro2Be per avermi supportata ed incoraggiata, come sempre.”

La nuova edizione del campionato eSport della Serie A prenderà il via il 15 febbraio. Manca poco quindi al suo inizio, per tutti i dettagli potete seguire il seguente LINK.

fonte: esportsitalia.

Comments

comments