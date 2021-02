eSerie A TIM, con il draft inizia ufficialmente il campionato

La eSerie A TIM ha preso il via con il draft che ha dato inizio ufficialmente al campionato di eSports voluto dalla Lega Serie A.

I club che partecipano al campionato hanno ufficializzato la propria rosa da una scelta di 32 player; a presentare l’evento del draft è stata la nota influencer Ludovica Pagani. Il Draft powered by PlayStation®️4 (PS4™️) ha segnato, quindi, l’inizio del campionato. I players che sono stati selezionati nel draft provenivano dal mondo amatoriale.

I team si sfideranno su FIFA21 nella prossima eSerie A TIM 2020/21, che prenderà il via il 9 marzo e vedrà 17 team partecipare. I 17 team sono legati alle squadre del campionato italiano di Serie A. Ad aprire l’evento è stato il Parma, che ha scelto il primo player tramite “Lottery”; a seguire l’Atalanta il Crotone e via via tutte le altre squadre. Dei 32 player che facevano parte del pool di scelta, solo 17 hanno trovato una casacca.

Il più ambito, Luca “Veex” Selis, ha completato la rosa della Lazio. Il Parma, che ha anche aperto l’evento, ha scelto Naim “AmpereMKS” Elguzco. Al Milan è andato Jacopo “Jacopo230703” Favero mentre all’Inter Richard “RRich97” Romeo.

