eSerie A TIM – FIFA 21, il 16 febbraio si conosceranno i gironi della regular season

Il 16 febbraio ci sarà un evento, sul canale Twitch della eSerie A TIM, per conoscere i gironi della regular season.

Dopo il draft, quindi, è l’ora di conoscere i gironi per poi partire con la regular season. A comunicare la data ufficiale, e l’orario, è la stessa Lega; a seguire la nota:

“Se con il Draft powered by PlayStation®4 (PS4™) abbiamo conosciuto finalmente i Player che rappresenteranno i 17 Club partecipanti alla competizione, ancora non sappiamo quali di essi si sfideranno tra loro per l’inizio della Regular Season fissato per il 9 marzo.

La composizione dei gironi è elemento fondamentale: un buon piazzamento in questa fase garantisce un cammino ai Playoff più lineare, e quindi maggiori possibilità di raggiungere le Final Eight. L’attesa però sta per finire: martedì 16 febbraio sarà infatti svelata la composizione dei gironi del primo campionato eSerie A TIM | FIFA 21. Accompagnati dal commento dei caster ufficiali della competizione, scopriremo quali Club si sfideranno tra loro durante la Regular Season, analizzando anche le forze in campo per questa prima fase. Appuntamento allora a martedì 16 febbraio con la diretta sul canale Twitch della eSerie A TIM.”

