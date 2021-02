eSerie A TIM: i gironi ufficiali della Season

La Lega ha composto i quattro gironi che compongono la Regular Season della eSerie A TIM. La Season inizierà il 9 marzo.

Questi i quattro gironi:

Dal 9 marzo partirà la Regular Season che proseguirà fino al 17 marzo. Per i playoff si dovrà attendere il 20 ed il 21 aprile dove ci sarà un tabellone a doppia eliminazione. Le tre migliori squadre di ogni girone si qualificheranno per il Winner Bracket dei Playoff e avranno la possibilità di accedere direttamente alla finale.

In caso di sconfitta, però, potranno sfidare gli altri team nel lato Last Chance. Solo le otto migliori squadre, ovvero le quattro del Winner Bracket e le quattro del Last Chance, staccheranno il pass per le Final Eight del 14 maggio.

fonte: esportsmag

Comments

comments