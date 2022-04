eSerie A TIM, oggi e domani la fase finale dove si deciderà il vincitore

Tra oggi e domani si disputerà la fase finale della eSerie A TIM 2022, con le otto finaliste che si sfideranno fino a trovare il vincitore della competizione.

A seguire i quattro accoppiamenti:

Sampdoria vs. Venezia FC gaming

U.S. Salernitana 1919 Esports vs. Fiorentina Esports

Torino FC eSports Team vs. Empoli Esports FC

AC Milan Qlash vs. Sassuolo Esports

Oltre ad essere trasmesse sui canali streaming ufficiale, le sfide saranno visibili anche su TimVision. All’evento che ha anticipato la fase finale ha preso parte anche l’ad della Lega Serie A De Siervo che ha commentato così:

“Attraverso la eSerie A TIM prosegue con successo la strategia di coinvolgimento della generazione Z, ringrazio i tantissimi ragazzi che hanno dato vita a un torneo coinvolgente ed emozionante partecipando in massa alle Online Qualifiers. Siamo oramai giunti alla conclusione di una stagione densa di tante innovazioni, pensate per alzare il livello dello spettacolo che abbiamo raccontato con attenzione sui nostri canali social.

Ringrazio tutti gli sponsor che hanno collaborato a questo successo e in particolare TIM, che da tantissimi anni ci affianca nella Serie A e che ha deciso di accompagnarci anche in questo nuovo progetto, ed Electronic Arts, con cui stiamo sviluppando un’importante collaborazione strategica sia sul campo “reale”, con la sponsorizzazione dei Best Player del mese e dell’anno, sia in quello del gioco “virtuale” FIFA 22.

Un grande grazie va, infine, a tutti i Club che hanno preso parte a questa stagione di eSerie A TIM dando vita ad un campionato imprevedibile, ricco di grandi giocate e divertimento per tutti i tifosi. Un applauso infine alle 8 formazioni finaliste che si sfideranno in queste Final Eight per il titolo di Campioni d’Italia.”

Inoltre, c’è stato anche l’intervento di Sandra Aitala, Responsabile Brand Strategy & Commercial Communication di TIM che è sponsor della competizione:

“Per il secondo anno consecutivo siamo Title Sponsor della eSerie A TIM a conferma del nostro impegno nello sviluppo del mondo del calcio. Queste competizioni di gaming sono in continua espansione anche grazie all’utilizzo delle nostre connessioni ultrabroadband e rappresentano un’ottima opportunità per entrare in contatto con le nuove generazioni.”

