eSerie A TIM PES 2021, gironi C e D: Genoa e Fiorentina le prime della classe

Si sono conclusi i gironi C e D della Regular Season della eSerie A TIM PES 2021. Genoa e Fiorentina sono le due prime in classifica.

Il Girone C, oltre al Genoa, era composto da Sassuolo, Cagliari e Bologna; il Genoa ha chiuso con un totale di 15 punti che le ha permesso di raggiungere la vetta della classifica nel proprio Girone. Nonostante il distacco di 2 punti, però, il Sassuolo non ha mollato chiudendo a 13 punti. Terza posizione per il Cagliari, con 7 punti; ultima il Bologna, che ha chiuso a 0 punti.

Questi i top goals delle partite del girone, video pubblicato come al solito dalla Lega sul canale ufficiale di Youtube:

Per quanto riguarda il Girone D, invece, a trionfare è stata la Fiorentina in un girone che è stato in bilico fino all’ultimo. Le altre tre squadre sono Benevento, Udinese e Hellas che sono arrivate rispettivamente seconda, terza ed ultima.

La Fiorentina ha chiuso al primo posto con 10 punti, mentre le altre tre hanno totalizzato 9, 8 e 7 punti. Un girone combatttuto fino all’ultimo, come abbiamo già detto; a seguire il video con i top goals del girone:

