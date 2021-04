eSerie A TIM PES 2021: la Roma domina il Girone A, Torino primo nel Girone B

Tra il 30 ed il 31 marzo si sono disputati i Gironi A e B della Regular Season della eSerie A TIM di PES 2021.

Il Girone A della eSerie A TIM di PES 2021 è composto da 5 squadre: Roma, Parma, Spezia, Lazio e Juventus. A dominare nel girone è la squadra eSport giallorossa, che chiude con ben 22 punti; seconda il Parma con 13, poi a seguire Spezia, Lazio e Juventus con, rispettivamente, 7, 10 e 4 punti.

Con questa classifica, la Roma si porta direttamente al secondo turno del Winner Bracket dei Playoff; Parma e Spezia invece partiranno dal primo turno. La Lazio farà parte dei Playoff del Loser Bracket, mentre la Juventus partirà dal Knockout Stage. La Lega eSerie A ha pubblicato anche un video con i top goals del girone, che potete vedere di seguito:

Il Girone B si è rivelato molto equilibrato, con il Torino che ha raggiunto il primo posto solo nell’ultima partita; i granata hanno totalizzato 11 punti in 6 partite, con l’Atalanta seconda in classifica con 10 punti totali. Seguono Sampdoria e Crotone, rispettivamente con 6 e 4 punti; il Crotone dovrà disputare il Loser Bracket dei Playoff, mentre le altre tre vanno di diritto nel Winner Bracket.

Così come per il Girone A, anche per il B la Lega eSerie A ha pubblicato un breve video con i top goals; video che potete vedere di seguito:

fonte: eSportsItalia.

