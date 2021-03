eSerie A TIM: Udinese e Bologna vincono i rispettivi gironi

Si sono chiusi i gironi della eSerie A TIM di FIFA 21 per Playstation 4, con Udinese e Bologna che sono le prime classificate.

Per quanto riguarda il Girone C, l’Udinese ne esce praticamente imbattuta con 16 punti ottenuti con 5 vittorie e 1 pareggio. Al secondo posto troviamo il Crotone con 8 punti e lo score di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte; infine, l’ultima classificata del girone è l’Hellas Verona con 5 punti ottenuti con 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte.

La Lega ha pubblicato il consueto video con i top goal del girone, che potete vedere di seguito:

L’ultimo girone a disputare le partite è stato il D. In testa troviamo il Bologna con 13 punti ed il seguente score di risultati: 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Seconda classificata il Milan, con 10 punti e 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. A chiudere il terzetto delle classificate c’è Torino che ha ottenuto 6 punti con 2 vittorie e 4 sconfitte; stesso punteggio per il Parma, 6 punti, e stessi risultati.

Il Parma però non riesce a classificarsi terza per via della differenza reti: -6. Per questo la squadra granata eSport va alla fase successiva della Regular Season di eSerie A TIM. Anche per questo girone, la Lega ha pubblicato un video con i top goal che potete vedere di seguito:

QUI per i risultati dei Gironi A e B.

