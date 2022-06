eSerie C: l’Albinoleffe si aggiudica la vittoria

Si è conclusa la eSerie C, torneo eSport organizzato dalla Lega Pro in collaborazione con WeArena e che si gioca su EA FIFA 22.

A trionfare in questa edizione del torneo è l’Albinoleffe. Il team eSport ha vinto per 3 a 2 nella finale contro la Vibonese; la fase finale del torneo si è svolta dal 2 al 4 giugno nella WeArena Ferrara.

Il CEO di WeArena, Monastero, ha commentato con soddisfazione l’evento:

“Intanto faccio i miei complimenti al team dell’AlbinoLeffe. In seguito, come primo pensiero mi viene da ringraziare Lega Pro, il presidente Ghirelli, il vice Presidente Vulpis e tutto team di lavoro per la grande fiducia e collaborazione fornita e per aver creduto in noi come partner per realizzare un progetto altamente ambizioso. È anche grazie ad una intesa così forte che siamo riusciti a realizzare un prodotto così apprezzato come dimostrano le molte interazioni ottenute dalle partite e dai contenuti pubblicati sui canali di messa in onda ufficiali.”

