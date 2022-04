eSerie D, il gran finale si avvicina. Mancano gli ultimi due turni

La stagione regolare di eSerie D si avvicina a grandi passi alla sua conclusione, dato che mancano gli ultimi due turni da giocare.

La LND eSport ha pubblicato l’ultimo aggiornamento in merito alla regular season della eSerie D.

“Dopo la terzùltima giornata di campionato andata in scena sera, la eSerieD 2021/2022 prepara il gran finale della regular season. La fotografia che si presenta agli appassionati di calcio digitale su FIFA22, a due giornate dal termine, racconta di un Sangiuliano City Nova già qualificato, nel girone A, per la final eight con la coppia Luparense e Trastevere in piena lotta per il secondo gradino, utile a saltare la lotteria dei playoff. A rendere ancor più affascinante questo duello, lo scontro diretto tra le due contendenti che seguiremo in live streaming, lunedì prossimo, sul canale Twitch della LND eSport. Sempre restando nel girone A è invece sfida a tre per i due posti mancanti a completare il quadro dei playoff. Il Flaminia Civita Castellana è già sicuro di partecipare agli spareggi e attende le altre due tra Aurora Alto Casertano, Audace Cerignola e Virtus Ciserano Bergamo.

Nel girone B ticket già staccato per Varese e Ladispoli. La “battaglia” resta aperta solo per gli spareggi post season con 4 squadre racchiuse in due punti: Chieri, San Giorgio, Palermo C5 e Seravezza Pozzi Calcio. Tra queste sperano ancora di inserirsi il Rimini, che segue a 4 lunghezze ed il Sona, che segue a 5. Con due sole giornate ancora a disposizione sarà molto complicato ma, ovviamente, non impossibile. Nel girone C solo l’Afragolese è con la testa alla fase finale mentre 3 le squadre che sperano nell’aggancio al secondo posto. Guida attualmente il terzetto il Savoia con 53 punti, segue il Vesta con 52 e chiude il Borgo San Donnino con 50. Scenario quindi molto interessante con gli oplontini che sembrano avere, sulla carta, un leggero vantaggio in considerazione del fatto che, all’ultima giornata, ci sarà il confronto per direttissima proprio tra Vesta e Borgo. Per quanto riguarda i playoff già dentro Ostiamare e Giugliano.

Due turni al termine e ancora tanto spettacolo da vivere per questa appassionante terza edizione della eSerieD. Appuntamento quindi a lunedì 11 aprile, sempre alle ore 21.30, con tabelle e taccuini pronti all’uso per scoprire chi avrà un piede e mezzo nella final eight per giocarsi il titolo.”