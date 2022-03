eSerie D: il Varese vicino all’accesso matematico alla finale

La 20° giornata di eSerie D ha confermato le capoliste dei tre gironi della competizione. Il Varese è vicino all’accesso alla fase finale.

Questo è quanto pubblicato dalla LND in merito:

“La 20^ giornata conferma tutte le squadre in vetta ai 3 gironi della eSerieD e prenota il primo team che potrebbe, con largo anticipo, staccare il pass diretto per la prossima final eight. Il Varese, capolista del girone B, si porta infatti a +16 sul Chieri, terzo, grazie ai 55 punti ottenuti con il pareggio di ieri (1-1) contro il San Giorgio ed a 6 giornate dal termine, la qualificazione diretta, è ormai una formalità. Bene anche il Ladispoli, secondo, che batte 3-0 il Brindisi e si porta a +3 sul Chieri, fermato sullo 0-0 dal Sona.

Nel gruppo A vittoria di misura (1-0) del Sangiuliano City sull’Audace Cerignola. Il successo porta il team di San Giuliano Milanese a quota 54 punti avvicinandolo, come il Varese, al matematico accesso in final eight grazie al +11 sulla terza. In seconda posizione resiste il Trastevere, incalzato a 3 punti dalla Luparense, che supera il turno con un 3-0 all’Olympia Cedas e sfrutta benissimo proprio la frenata dei veneti (0-0 con il Prato). Tutto invariato invece nel girone C dove il distacco tra Afragolese prima con 52 punti e Savoia secondo, resta di 4 lunghezze in virtù dell’1-1 maturato nel derby d’alta quota. Vantaggio degli oplontini nel primo tempo con gol di Marcello Lima al 5’ e pareggio Daniele Pio Malacario all’88’ per la capolista. Sul terzo gradino resta in scia il Borgo San Donnino a 44 punti che chiude anch’esso con un pareggio per 0-0, contro il Lornano Badesse.”

