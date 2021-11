eSerie D: la prima giornata si è conclusa. L’Aurora Alto Casertano centra la vittoria

La prima giornata del campionato eSport della eSerie D si è conclusa ed il team eSport campano centra la vittoria.

In particolare, le tre big, Trastevere, Varese e Savoia, centrano il bottino pieno così come le neopromosse Ladispoli e Vesta Calcio. Le partite con più gol sono state quelle vinte dalla Audace Cerignola (5-1 al Sulmona) e dal Chieri che ha vinto per 5 a 0.

Infine, il team eSport campano Aurora Alto Casertano ha centrato la vittoria contro l’Atletico Fiuggi Terme al suo esordio nella eSerie D.

