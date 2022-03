eSerie D, questa sera si parte con la 20° giornata

La eSerie D, campionato eSport della Lega Nazionale Dilettanti, prosegue e questa sera prende il via la 20° giornata del torneo.

Questa la nota ufficiale in merito:

“In arrivo, per tutti gli appassionati del Pro Club di FIFA22, il consueto lunedì sera dedicato al calcio virtuale della Lega Nazionale Dilettanti. Scatta, per la eSerieD, la 20^ giornata con un match che potrebbe riaprire il discorso in merito alla prima posizione del girone C dal momento che in quelli A e B, sembra ormai un discorso aperto solamente alle seconde piazze.

Alle 21.30, insieme a tutte le altre protagoniste, si affronteranno infatti Afragolese e Savoia in un derby “infuocato” per la vetta della classifica. L’Afragolese, prima della classe e con i suoi 51 punti in cascina, tiene a 4 punti di distanza il Savoia secondo che, stasera, scenderà sicuramente in “campo” con l’intenzione di ridurre in modo importante il gap. Obiettivo principale degli oplontini però, sarà prima di tutto quello di non perdere la sfida con il rischio di scivolare a -7.

Marco Brandino ed Enrico Coviello ci racconteranno invece, in diretta streaming a partire dalle 21.15 sul canale Twitch di VPL ITaly, la sfida del girone B tra Rimini e Palermo C5.”

