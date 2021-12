eSerie D, settima giornata: il Borgo San Donnino prova la fuga

La eSerie D prosegue nella sua stagione eSport, con la settima giornata che regala alcune sorprese. Il Borgo San Donnino tenta la fuga.

Questo il resoconto ufficiale pubblicato dal sito della LND eSport:

“La 7^ giornata riserva una brutta sorpresa al Varese, capolista del girone B, che incassa la prima sconfitta stagionale per mano del San Giorgio. A fermare la corazzata biancorossa, con il risultato di 2-0, è stata una doppietta di Giancarlo Palumbo.

Resta la prima posizione ma il distacco con il Chieri, secondo, si riduce a due sole lunghezze grazie al successo dei piemontesi sul Sona per 3-1. Nel gruppo A prosegue in vetta la corsa a due di Trastevere e San Giuliano City, le quali vantano anche due posizioni di vertice nella classifica marcatori. A quota 9 reti spicca Tiziano Benedetti del San Giuliano mentre ad 8, segue Gabriele Gargano del team romano.

Non molla comunque la presa la Luparense che batte il Prato per 2-1 e mantiene il secondo posto con tre punti di ritardo dalla coppia capolista. Il distacco maggiore tra prima e seconda piazza si registra invece nel girone C dove il Borgo San Donnino raggiunge quota 22 punti (Afragolese e Vesta a 17) oltre a restare l’unica squadra ad aver vinto tutti i match fin qui disputati.

Prossima fermata giovedì sera 9 dicembre. La diretta streaming verrà dedicata a Palermo C5 – Varese con il racconto di Marco Brandino ed Enrico Coviello.”

