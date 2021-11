L’ESL Championship riparte e sceglie Apex Legends e Pokémon Unite

La nuova stagione della ESL Championship si prepara a partire e c’è una novità sui titoli scelti per la competizione.

I due titoli scelti per la nuova stagione sono Apex Legends e Pokémon Unite. Una novità sostanziale è che i due titoli si potranno giocare in cross-platform, ovvero da qualsiasi piattaforma di gioco dove i titoli sono disponibili. Questa è la prima volta nella storia del torneo.

Inoltre, ogni giocatore potrà formare il proprio team e gareggiare in una delle due competizioni dalla piattaforma che si sceglie. Il tutto per arrivare ad essere il Campione della ESL. Il montepremi delle due competizioni, in totale, è di 8 mila euro csoì suddivisi: 3 mila euro per il torneo di Pokémon Unite e 5 mila euro per quello di Apex Legends.

I due tornei si strutturano quasi allo stesso modo. Quello di Apex Legends vede una fase iniziale con due tornei di qualifica con i 10 migliori team per girone che andranno alla finalissima di 20 squadre. Da qui uscirà il campione del torneo. Il torneo di Pokémon Unite vedrà 2 tornei di qualifica e 4 team per torneo ad accedere ai playoff finali a 8; qui i team finalisti però saranno solo 2.

fonte: esportsmag

