L’esonero di Arne Slot, allenatore dell’AZ, è arrivato a sorpresa questa mattina. La stampa olandese riporta di una prima motivazione di ciò che è successo.

A quanto pare la dirigenza dell’AZ non ha preso di buon occhio i contatti avuti dall’allenatore con tanti altri club. In particolare, si parla del Feyenoord che negli ultimi tempi ha insistito molto con Slot per trovare un accordo.

Fino ad ora, l’ormai ex allenatore dell’AZ non ha commentato l’esonero arrivato.

