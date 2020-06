Espn: Gattuso avrebbe chiesto Thiago Silva per sostituire Koulibaly

Bomba di mercato lanciata da ESPN. L’allenatore del Napoli Rino Gattuso avrebbe pensato addirittura al difensore centrale Thiago Silva per sostituire il probabile partente Koulibaly.

Thiago Silva, 36 anni il prossimo mese di settembre, ha il contratto in scadenza con il PSG il 30 giugno 2020 e al momento il rinnovo è lontano.

Il difensore brasiliano fuori dai parametri del Napoli per età e per ingaggio (circa 12,2 milioni di euro netti l’anno), punta a giocare i mondiali i Qatar in programma nel dicembre del 2022 ed è stato per tre stagioni compagno di squadra di Gattuso nel Milan.

