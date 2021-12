eSport, l’industria continua a crescere: +14,5% dei ricavi nel 2021

Il mercato dei videogames e dell’eSport stanno per chiudere un altro anno, il 2021, con guadagni da capogiro, nonostante la crisi di chip.

In particolare, l’industria dei videogames ha visto un altro anno di entrate da record. Secondo Newzoo, infatti, le entrate sono pari a 180,3 miliardi di dollari di guadagni. Anche il settore eSport e streaming ha visto aumentare le proprie entrate; nel dettaglio, i ricavi eSport sono aumentati del 14,5% ed il pubblico di chi gioca in live streaming è aumentato del 12,7% rispetto al 2020.

Twitch ha maturato un record assoluto: 23,3 miliardi di ore di visualizzazioni. Nonostante la crisi dei chip, tra l’altro, il mercato PC e console ha fatto meglio di quanto preventivato. Il primo ha generato 0,8 miliardi in più rispetto a quanto preventivato mentre il secondo 1,2 miliardi in più.

Tom Wijman, Head of Reports & Forecasting di Newzoo, ha spiegato così:

“Abbiamo iniziato l’anno pensando che sarebbe stato impossibile per il mercato eguagliare il 2020. Eppure, a nove mesi dall’inizio del 2021, ci siamo resi conto che il mercato sarebbe tornato a crescere. Se non altro, questo dimostra che quello dei videogiochi non è più un business stagionale come una volta, guidato dalle hit.”

In totale ci sono 3 miliardi di videogiocatori e, infine, le stime prevedono un 2024 ancora più roseo. Newzoo prevede che l’industria dei videogames genererà 218,8 miliardi di dollari di entrate e che il settore eSport, da solo, crescerà fino a toccare gli 1,6 miliardi di dollari (e, ovviamente, un aumento del coinvolgimento del pubblico). Numeri da capogiro.

fonte: esportsmag.

Comments

comments