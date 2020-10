Esposito, GdS: “Lega e Figc porteranno avanti questo protocollo finché possibile”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuta Elisabetta Esposito della Gazzetta.

A seguire il suo commento sul campionato:

“Coro di no allo stop del calcio? Figlio di una situazione dei mesi scorsi, il dio denaro ha un suo potere importante, adesso Lega, Federcalcio e Spadafora difendono il protocollo a patto che venga seguito in tutti i suoi dettagli. I casi, però aumentano, la situazione è pericolosa per il paese: Spadafora non se la sentiva di dire se il campionato finiva o meno. Non è vero che in Lega o in Federcalcio non hanno piani di riserva: ma, si va avanti con questo protocollo fin quando la situazione non degeneri.

La stagione scorsa si è chiusa, anche se in modo strano: Lega e Figc non vogliono che il campionato si fermi così come i presidenti dei club. Il rovescio della medaglia sono quelli che vorrebbero far andare avanti il calcio giovanile ed amatoriale. Napoli è un caso di capacità di contagio contenuto. Gassman in un’intervista mi ha detto: “Vince il campionato chi avrà meno contagiati?”.”

Comments

comments