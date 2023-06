Esposito: “Per Sousa al Napoli bisogna andare con cautela ma la piazza di Salerno ha cambiato idea su di lui”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Esposito, giornalista del Corriere dello Sport:

“Per Sousa al Napoli bisogna andare con molta cautela, ma intanto la piazza di Salerno ha cambiato la propria idea nei confronti del tecnico. Se non dovesse andare in azzurro, la società e la dirigenza dovranno fare un grande sforzo per accreditare nuovamente la figura di Sousa agli occhi dei tifosi della Salernitana. Fino a settimana scorsa, ha avuto una cena di 4 ore con l’AD Milan e il DS De Sanctis, ero alla loro uscita e avevano volti distesi. Paulo Sousa ci ha fatto il segno dell’okay e ha avuto tutte le garanzie che aveva chiesto alla società.

Quali? La permanenza di tutti i calciatori più importanti, da Dia a Mazzocchi. E ha avuto anche rassicurazione sugli acquisti futuri e sulla realizzazione di un nuovo centro sportivo. Sousa avrebbe dovuto dire al proprio presidente che sarebbe andato poi a parlare con De Laurentiis. E’ un pasticcio campano. Se Sousa non dovesse diventare l’allenatore del Napoli, comunque, non escludo un colpo di scena da parte di Iervolino. E quindi non richiamare un allenatore che non aveva confermato. Sousa aveva detto anche agli studenti salernitani, quanto dare la parola fosse importante nella vita. Ora il messaggio che passa è totalmente diverso.

Qualunque sarà l’esito di questa storia, solo Sousa ne uscirà malissimo. Non certo la Salernitana che gli ha dato tutte le garanzie necessarie. E lui ad aver parlato con ADL, senza avvisare correttamente Iervolino. Quest’ultimo non è dolce di sale e fa bene dinanzi a certi atteggiamenti, tanto è vero che le cose potrebbero essere presto al vaglio degli avvocati. Gattuso? Non è l’unico allenatore nel casting che sta per partire in casa Salernitana”.

Comments

comments