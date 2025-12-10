Espresso dona i Panettoni targati Napoli ai bambini dell’Ospedale Santobono

Un gesto di solidarietà che unisce territorio, impegno sociale e sport.

Una giornata all’insegna della solidarietà, dell’emozione e del sorriso quella vissuta presso l’Ospedale Pediatrico Santobono,

dove Espresso ha consegnato i panettoni special edition in collaborazione con la SSC Napoli, ai piccoli pazienti ricoverati nella struttura.

A portare personalmente i doni sono stati Giuseppe Mauro, Amministratore Delegato, e Gaetano Ligestro, Direttore Commerciale. Accolti con grande calore dalla dott.ssa Flavia Matrisciano, direttrice della Onlus Fondazione Santobono, che ha ringraziato l’azienda per la sensibilità e la vicinanza dimostrata nei confronti dei bambini e delle loro famiglie.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di regalare un momento di gioia durante le festività natalizie, unendo la dolcezza della tradizione artigianale di Espresso alla passione per il Napoli, simbolo di orgoglio, forza e appartenenza per tutta la città.

«Un piccolo gesto che per noi ha un valore enorme — ha dichiarato Giuseppe Mauro di Espresso — perché crediamo che un’azienda debba essere prima di tutto parte attiva della propria comunità.

Portare un sorriso ai bambini del Santobono significa portare il cuore di Napoli dove ce n’è più bisogno».

Con questa iniziativa, Espresso conferma il proprio impegno nel sociale, rafforzando il legame con il territorio e con una delle realtà più preziose della città: l’Ospedale Pediatrico Santobono.

