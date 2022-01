Espulsione Fabian Ruiz, il gioco andava interrotto?

Fa discutere la decisione dell’arbitro Ayroldi in occasione dell’espulsione di Fabian Ruiz.

L’arbitro della sezione di Molfetta ha espulso con doppio giallo il calciatore spagnolo mentre Ikone era lanciato da solo verso la porta interrompendo un’azione pericolosa della Fiorentina.

La doverosa premessa è che queste sono decisioni a discrezione del direttore di gara che però avrebbe potuto anche lasciare correre ed espellere Fabian ad azione conclusa.

Le protesta viola, in questo caso, hanno ragione d’esistere in quanto la Fiorentina è stata oggettivamente danneggiata per lo sviluppo che stava avendo l’azione.

