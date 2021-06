Euro 2020: Croazia-Scozia si giocano l’accesso e Rep. Ceca-Inghilterra la testa del girone. Le formazioni ufficiali

Alle ore 21 andranno in scena le due partite del Girone D di Euro 2020, di cui fanno parte Croazia, Scozia, Repubblica Ceca e Inghilterra.

Due sfide che portano con sé due verdetti finali molto diversi tra di loro. Croazia e Scozia, infatti, si giocano l’accesso agli ottavi di finale come migliori terze del girone; neanche il pareggio basta ad entrambe, dato che sarebbero entrambe out in caso di parità.

L’altra sfida del Girone D è tra Repubblica Ceca e Inghilterra. Qui le due nazionali si giocano il primo posto, dato che sono entrambe a 4 punti e già matematicamente qualificate. L’Inghilterra dovrà anche fare a meno di Mount e Chilwell, entrambi positivi al Covid dopo aver chiacchierato a lungo con il giocatore positivo della Scozia: Gilmour.

Queste le formazioni ufficiali delle nazionali impegnate questa sera:

CROAZIA (4-3-2-1) : Livakovic; Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Perisic; Petkovic. Ct. Dalic

SCOZIA (3-5-2) : Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O’Donnell, Armstrong, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams. Ct. Clarke

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. All. Silhavy

