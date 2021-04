Euro 2020, dopo il sì del Governo ai tifosi vediamo il programma delle partite

Poco fa c’è stato il sì del Governo alla presenza dei tifosi pari al 25% della capienza totale dell’Olimpico di Roma per le 4 partite di Euro 2020.

L’UEFA ha voluto che Euro 2020 fosse itinerante e proprio per questo quattro partite si giocheranno in Italia. E sarà proprio lo Stadio Olimpico di Roma ad inaugurare l’inizio della competizione con Italia-Turchia; la partita è in programma l’11 giugno.

Poi l’Olimpico ospiterà le altre due partite dell’Italia, contro Svizzera e Galles rispettivamente il 16 ed il 20 giugno. L’ultima partita che si giocherà in Italia sarà uno dei quarti di finale di Euro 2020. Semifinali e finali, invece, si disputeranno a Londra.

