Il programma del sabato di Euro 2020 si è aperto con la sfida tra Ungheria e Francia, valevole per il secondo turno del Girone F.

Dopo i primi 45′, a Budapest, i padroni di casa sono sorprendentemente in vantaggio per 1-0, nonostante le numerose occasioni costruite dai transalpini. In pieno recupero, al 47′, Fiola ha sbloccato il risultato, approfittando di un errore in marcatura di Kimpembe.

