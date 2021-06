Euro 2020, Francia fermata sul pari dall’Ungheria: 1-1 a Budapest

Si è appena concluso il match, valevole per la seconda giornata del Girone F di Euro 2020, che ha visto affrontarsi Ungheria e Francia.

Alla “Puskas Arena” di Budapest, la gara si è chiusa con il risultato di 1-1, con i padroni di casa che avevano chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio, grazie alla rete realizzata da Fiola in pieno recupero. Nella ripresa, i transalpini sono riusciti ad agguantare il pareggio con Griezmann, che ha ribadito in rete dopo un batti e ribatti col difensore ungherese Orban.

