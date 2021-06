Euro 2020: Germania, Francia e Portogallo vanno agli ottavi. Doppio nuovo record per Cristiano Ronaldo

Le due partite del Girone F di Euro 2020 hanno regalato tanto spettacolo, finendo entrambe 2 a 2. Germania, Francia e Portogallo vanno avanti.

L’Ungheria del ct Rossi, invece, esce ma lo fa a testa alta dopo che la nazionale ungherese è passata per due volte in vantaggio contro la Germania. Alla fine sia la sfida tra Germania e Ungheria che quella tra Francia e Portogallo sono terminate 2 a 2. In quest’ultima, tra l’altro, ci sono stati ben tre rigori concessi di cui due ai portoghesi.

Entrambi i rigori per il Portogallo portano la firma di Cristiano Ronaldo che raggiunge un doppio nuovo record: 109 gol, come l’iraniano Ali Daei, ed è il miglior marcatore di una nazionale; il secondo invece è quello di aver segnato più di 20 gol con il Portogallo tra Mondiali ed Europei.

Infine, le prossime sfidanti delle tre squadre. La Germania se la dovrà vedere contro l’Inghilterra, la Francia si troverà di fronte la Svizzera mentre il Portogallo sarà l’avversario del Belgio di Mertens.

