Euro 2020, Girone B: successo di misura per la Russia contro la Finlandia

Il secondo turno della fase a gironi di Euro 2020 si è aperto con la sfida tra Finlandia e Russia, valevole per il girone B.

I finnici erano reduci dal successo sulla Danimarca, il primo della loro storia in un campionato europeo, mentre i russi erano stati pesantemente sconfitti dal Belgio: la gara assumeva, dunque, per questi ultimi un’importanza cruciale. La formazione di Cherchesov si è imposta, di misura, con il risultato di 1-0: era stata la Finlandia a passare in vantaggio dopo pochi minuti con Pohjanpalo, che si trovava, però, in posizione irregolare. A decidere il match è, dunque, l’atalantino Miranchuk, autore di una splendida parabola a giro di sinistro.

