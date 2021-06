Euro 2020, i risultati finali del Gruppo A: l’Italia batte il Galles ed è prima, Svizzera ok contro la Turchia

Si sono appena concluse le sfide valevoli per l’ultimo turno del Girone A di Euro 2020, Italia-Galles e Svizzera-Turchia.

Terza vittoria in altrettante partite per gli azzurri, che allo stadio Olimpico hanno battuto per 1-0 il Galles, consolidando il primo posto nel raggruppamento ed eguagliando il record di 30 risultati utili di fila risalente all’era Pozzo. Decide una rete di Pessina, al 39’ del primo tempo, su un bello schema da calcio di punizione.

A Baku, invece, la Svizzera ha battuto la Turchia con il risultato di 3-1, grazie al gol di Seferovic e alla doppietta di Shaqiri (inutile la rete turca di Kahveci). Gli elvetici agguantano in classifica il Galles, ma la differenza reti sorride ai britannici, che si qualificano, dunque, come seconda squadra del girone.

