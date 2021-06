Si sono appena conclusi i primi tempi delle due sfide valevoli per la terza giornata del gruppo A, Italia-Galles e Svizzera-Turchia.

Dopo i primi 45’, allo stadio Olimpico, gli azzurri sono in vantaggio per 1-0: decide, al momento, la rete messa a segno da Pessina, al 39’ su schema da calcio di punizione. Doppio vantaggio, invece, per la Svizzera, che si trova sul 2-0 contro la Turchia, in virtù delle reti di Seferovic e Shaqiri, e mantiene così in vita le sue speranze di qualificazione.

