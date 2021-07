Euro 2020 – La Danimarca avanti per 2 a 0 dopo 45 minuti

Alle ore 18 è iniziata Repubblica Ceca-Danimarca, che deciderà la prima semifinalista dell’altro lato del tabellone di Euro 2020.

Dopo 45 minuti è la Danimarca ad essere in vantaggio e per 2 a 0. A portare in vantaggio i danesi sono stati Delaney dopo appena 5 minuti di gioco e Dolberg sul finire della prima frazione. I quarti ci hanno insegnato che niente è scontato nei 90 minuti, ma i danesi si sono portati in una situazione favorevole per accedere alla semifinale.

Vedremo come si concluderà il secondo tempo.

