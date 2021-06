Alle 15 si è giocata la sfida tra Scozia e Repubblica Ceca, dove quest’ultima ha vinto per 2 a 0 grazie a Patrick Schick.

L’attaccante ex Roma ha realizzato la doppietta vincente in questa sfida; in particolare, il secondo è stato un grandissimo gol segnato da oltre 50 metri. La Repubblica Ceca, con questa vittoria, si porta a quota 3 punti, alla pari con l’Inghilterra.

Croazia e Scozia, invece, sono ferme a 0. A seguire il risultato finale:

Scozia – Repubblica Ceca 0 – 2

42′, 52′ Schick

