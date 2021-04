Euro 2020, la UEFA ed il piano anti-covid. Vaccinazione obbligatoria per i calciatori

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla anche del piano UEFA anti-covid per Euro 2020, che cominceranno l’11 giugno.

Saranno ben 600 i calciatori impiegati nell’Europeo, considerando anche che le rose delle nazionali saranno composte da 25 elementi. Il piano anti-covid della UEFA per far sì che Euro 2020 si svolga senza intoppi è quello che vede i calciatori vaccinati obbligatoriamente; anche chi sarà sugli spalti dovrà essere vaccinato o immunizzato, altrimenti non sarà possibile portare avanti la competizione.

Attraverso la propria commissione medica, la UEFA sta pensando ad un protocollo che porta proprio al risultati della vaccinazione di tutti i calciatori. Questo è visto l’unico modo possibile per evitare altri cluster, come successo per l’Italia.

Comments

comments