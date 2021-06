Euro 2020 – La variante Delta preoccupa, ma la UEFA non cambia la sede della finale

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla preoccupazione che la variante Delta del Covid sta generando in Inghilterra per Euro 2020, con i casi in aumento.

Risulta quasi impossibile cambiare le sedi delle semifinali e della finale, previste a Wembley. Anche l’Unione Europea sta pressando per far sì che si giochi in condizioni di maggior sicurezza, a fronte dell’aumento dei casi in Inghilterra. Solo ieri, tra l’altro, sono più di 20 mila i positivi nel Regno Unito.

La posizione della UEFA non cambia ma i dati sono preoccupanti. Le tre partite, infatti, saranno a porte aperte e faranno sì che in totale ben 180 mila persone si riuniranno a Wembley in cinque giorni. Sullo sfondo c’è il caso dei tifosi inglesi che non potranno andare a Roma per il quarto dell’Inghilterra, a causa della quarantena e del fatto che il paese inglese non ha aderito al passaporto vaccinale.

