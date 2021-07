Euro 2020, le indicazioni della Gran Bretagna ai tifosi italiani per la finale

Il Governo della Gran Bretagna ha dato alcune indicazioni ai tifosi italiani per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra di domenica.

A parlarne è il portale online di Gianluca Di Marzio. Il Governo ha dato l’avviso ai tifosi italiani di non viaggiare verso Londra per la finale; questo perché le restrizioni permettono solo a 1.000 tifosi italiani di partire con voli speciali da Milano e Roma per assistere alla finale di Wembley.

C’è da considerare che un numero di voli diretti e charter sono stati cancellati, prosegue il portale di Di Marzio. Se arriveranno altre persone oltre le 1.000, riferisce il ministro dei trasporti inglese Shapps, “non saranno accettate nel paese.”

Infine, i 1.000 tifosi non saranno sottoposti alla quarantena di 10 giorni obbligatoria e rimarranno a Londra per sole 12 ore, in una bolla.

Comments

comments