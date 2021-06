Euro 2020, Mourinho: “Italia squadra con un buon mix di giocatori”

José Mourinho, neo-allenatore della Roma, ha parlato degli europei che cominceranno tra poco, con un occhio all’Italia.

Queste le sue parole in merito, riportate dal portale online de La Gazzetta dello Sport:

“Mi concentrerò di più sui giocatori della mia Roma: Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Ma l’Italia è una squadra con un buon mix di giovani talentuosi e calciatori con più esperienza. Giocatori che sanno come si vince. L’Italia è forte. Roberto Mancini è un allenatore di grande esperienza: ha trascorso 20 anni allenando nei campionati top dei migliori Paesi.

La squadra è migliorata molto sotto di lui, sono in grado di giocare in modi diversi. Roberto sta dando loro un po’ più di qualità offensiva, ma non hanno perso la loro natura e sanno come competere. Penso che questa sia la loro migliore qualità come squadra. È difficile trovare punti deboli, li vedo tra le prime quattro.

Il Belgio ha Lukaku che ha avuto un percorso di crescita incredibile in due anni con l’Inter. Per loro potrebbe essere ‘ora o mai più’. La Francia non ha punti deboli, se non vincono sarà una delusione. Quando hai Mbappé non puoi non pensare di vincere…“

