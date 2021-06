Svezia-Ucraina è l’ultimo ottavo di finale in programma di Euro 2020 e le due nazionali, a breve, scenderanno in campo per sfidarsi.

Queste le formazioni ufficiali:

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Kulusevski. All. Andersson

UCRAINA (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko, Stepanenko; Yarmolenko, Yaremchuk. All. Shevchenko

