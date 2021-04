Euro2020 – Arriva l’ok del Governo al 25% dei tifosi allo stadio

Euro2020 – Arriva una splendida notizia. Il Governo ha dato l’ok per il 25% dei tifosi allo stadio in Italia.

La notizia arriva direttamente dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, che ha scritto una lettera al presidente Gabriele Gravina spiegando che c’è l’“ok del governo ad almeno il 25% della capienza”. Nella Pec arrivata a Gravina viene confermato che il governo “rinnova formalmente l’impegno per lo svolgimento dell’evento in Italia, garantendo la predisposizione di ogni misura organizzativa diretta ad assicurare la partecipazione di una quota di spettatori pari ad almeno il 25%”. Questo il commento del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “L’Italia e Roma ci sono! L’ok da parte del Governo alla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla UEFA”.

