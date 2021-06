Euro2020: la Svizzera elimina clamorosamente la Francia e vola ai quarti

Nella giornata più ricca di emozioni di questo Europeo arriva anche la sorprendente eliminazione della Francia da parte della Svizzera che vince ai calci di rigori.

Il 3-3 dei tempi regolamentari e con il quale si è arrivati fino ai rigori è stato deciso dai gol di Seferovic (doppietta) e Gavranovic per gli elvetici e dalle reti di Benzema (doppietta) e Pogba per i francesi.

Ai calci di rigore decisivo l’errore di Mbappe che si fa parare il penalty da Sommer. Con questa vittoria la Svizzera accede contro ogni pronostico ai quarti di finale dove affronterà la Spagna.

Questa è chiaramente una buona notizia anche per l’Italia che non ha più dalla sua parte del tabellone la squadra campione del Mondo in carica e favorita per la vittoria del torneo.

