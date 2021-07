Alle ore 21:00 a Wembley l’Italia scende in campo per la semifinale contro la Spagna per contendersi un posto in finale di Euro 2020.

Queste le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo, Oyarzabal. Ct: Luis Enrique.

