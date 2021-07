Euro2020: le formazioni ufficiali di Svizzera-Spagna.

Alle 18:00 in campo a San Pietroburgo per la prima partita di quarti di Euro 2020 scenderanno in campo la Svizzera, dopo la vittoria contro la Francia, e la Spagna di Fabian Ruiz che anche questa volta il centrocampista del Napoli non partirà dal primo minuto.

Queste le formazioni ufficiali delle due nazioni:

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Ct. Petkovic

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Ct. Luis Enrique

