Euro2020: l’Inghilterra chiude come prima del Girone D, passano anche Croazia e Repubblica Ceca

Sono appena terminate Repubblica Ceca-Inghilterra e Croazia-Scozia, gare valide per la terza giornate del Gruppo D di Euro2020.

Nella prima partita, l’Inghilterra ha battuto 1-0 la Repubblica Ceca grazie ad un gol del solito Sterling. Con questa vittoria gli inglesi concludono il Girone da primi in classifica ed affronteranno agli ottavi la seconda del Gruppo F.

Passa anche la Croazia che grazie al 3-1 ottenuto contro la Scozia non solo strappa il pass per gli ottavi ma arriva anche seconda nel girone grazie ad una migliore differenza reti rispetto alla Repubblica Ceca che a sua volta si qualifica come una delle quattro migliori terze.

Agli ottavi i croati incontreranno la seconda del Gruppo E mentre i cechi dovranno attendere l’intera composizione del tabellone per scoprire la prossima avversaria. Nulla da fare, invece, per la Scozia che conclude ultima nel girone con il solo punto conquistato alla seconda giornata contro l’Inghilterra.

